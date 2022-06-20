Son dakika haberleri: Bir kadın, oğlunun ateşe verdiği iddia edilen evde çıkan yangında yaralandı

Edirne'de evde çıkan yangında bir kadın yaralandı.
İddiaya göre Ü.D, Talatpaşa Mahallesi Jandarma Ahmet Bahçın Sokak'taki binada annesi S.B'nin ikinci kattaki evini yanıcı maddeyle ateşe verdi.
Alevleri gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi.
Evden çıkarılan ve vücudunda yanıklar oluşan S.B, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan Ü.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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