Son dakika! Edirne'de bir köpek ölü olarak bulundu

Son dakika haber: Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir kişinin, evininin balkonda beslemek amacıyla sahiplendiği köpek, sabah saatlerinde balkonda asılı halde ölü olarak bulundu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir kişinin, evininin balkonda beslemek amacıyla sahiplendiği köpek, sabah saatlerinde balkonda asılı halde ölü olarak bulundu. Olay, öğlen saatlerinde Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Atatürk Mahallesi Kırkkavak Caddesi'nde bulunan vakıf evlerinde meydana geldi. S.E.'ye ait balkona bağlanan köpek, birinci kattaki balondan sarkmış şekilde ölü olarak bulundu. Olay yerinde gazetecilere açıklama yapan S.E. köpeği dün akşamüstü sahiplenmek için aldıklarını ifade etti. Köpeğin cesedi Uzunköprü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak havyan barınağına götürüldü. - EDİRNE

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