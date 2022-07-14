Son dakika... Edirne'de çıkan yangında bir sera kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Edirne'de çıkan yangında bir sera kullanılamaz hale geldi

14.07.2022 17:30
Son dakika... Edirne'de çıkan yangında bir sera kullanılamaz hale geldi

Gelen son dakika haberine göre Edirne'de otluk alanda çıkan yangın, sera ve bahçede hasara neden oldu.

Edirne'de otluk alanda çıkan yangın, sera ve bahçede hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde Hikmettin Topçu'ya ait bahçenin çevresindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında bahçede içeresinde saman balyaları bulunan sera tamamen yandı.

Bahçe ve çevresinde hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Kartal'da ağaçlık alanda yangın çıktı Son dakika haberleri: Kartal'da ağaçlık alanda yangın çıktı Son dakika: Edirne Valisi Kırbıyık, şehit Ömer Halisdemir anısına fidan dikti Son dakika: Edirne Valisi Kırbıyık, şehit Ömer Halisdemir anısına fidan dikti
Kaynak: AA

İtfaiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Edirne'de çıkan yangında bir sera kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:02 Abdest alırken ayağındaki keneyi fark eden 8 çocuk annesi kadın öldü! Kardeşi, avcılardan keklik avlamamalarını istedi
16:54 Kendisiyle aldatmış! Cinsel içerik modeli Paola Saulino Chelsea'nin yıldız futbolcusuyla birlikte olduğunu açıkladı
16:47 Datça'da ciğerlerimiz yandı! 1 gün boyunca süren orman yangınının bilançosu açıklandı
16:42 Yalova'da balık avlayan adam bir gün içinde iki kez köpekbalığının misinaya takıldığını söyledi, duyanlar şaştı kaldı
16:35 İhraç talebi sonrası MHP'den istifa eden Mustafa Baki Ersoy'a Bahçeli yeni davet: Gel partiye tekrardan üye ol
16:27 Brezilyalı orta saha Fenerbahçe'de! Willian Arao resmen açıklandı
16:09 Paul Pogba'nın "Nusret tarzı" videosu sosyal medyayı salladı! Paylaşıma beğeni yağdı
15:31 İmamoğlu protesto edildi! Saraçhane'de bulunan İBB binasının önüne "İstanbul'a hoş geldin" yazılı pankart asıldı
15:30 Nez kendini kaybetti, cinsel ilişkiye girdiği yerleri açıkladı! "Ben kıskanç bir kadın değilim, açık ilişki yaşamak istiyorum"
14:35 Manchester United kasanın ağzını açtı! Frenkie De Jong için dudak uçuklatan bedel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 17:36:22. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Edirne'de çıkan yangında bir sera kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement