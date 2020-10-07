Edirne Valiliği, koronavirüs önlemleri kapsamında il genelinin yanı sıra ilçe ve köylerde de dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezi ile ilçe ve köylerde iş yerleri, marketler, parklar, pazarlar, alışveriş alanları, lokanta ve kafeteryalar dezenfekte edilmeye devam ediliyor.

Genelde ortak olarak kullanılan, sosyal alanlarda yapılan çalışmalar sonunda, vatandaşlar sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyarılıyor.