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Son dakika: Edirne'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika: Edirne'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

25.01.2022 03:47
Son dakika: Edirne'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi: Edirne'de refüje çarptıktan sonra ters yöne giren otomobil karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpışıp takla attı.

Edirne'de refüje çarptıktan sonra ters yöne giren otomobil karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpışıp takla attı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Abdulkadir Han yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Edirne Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alican Yılmaz'ın kullandığı 39 ABT 207 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüje çarpması sonucu kontrolden çıkarak ters yöne girdi. Karşı yönden gelen Batuhan Karaağaç idaresindeki 22 ND 113 plakalı otomobille çarptıktan sonra takla atarak ters durdu. Yolcu olarak 39 ABT 207 plakalı otomobilde bulunan Abdulkadir Han olay yerinde hayatını kaybetti. Yanındaki sürücü ise yaralandı. Kaza sonucu her iki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemeleri sonunda araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Son dakika: Edirne'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika: Edirne'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika: Edirne'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika: Edirne'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika: Edirne'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika: Edirne'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika: Edirne'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika: Edirne'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika: Edirne'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika: Edirne'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika: Edirne'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

YORUMLAR
500

Otomobil, Edirne, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Edirne'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Edirne'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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