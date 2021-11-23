Son dakika! Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi vergi müfettişi serbest bırakıldı

Son dakika haber... Edirne'de gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi vergi müfettişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'de gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi vergi müfettişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "mahrem KPSS çalışma evi ve memur yapılanmasının" deşifresine yönelik soruşturmada gözaltına alınan, İstanbul'da görevli vergi müfettişi A.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesine sevk edilen A.G, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi. A.G, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Edirne'de gözaltına alınmıştı.

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