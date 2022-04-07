Son dakika haberleri! Hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

07.04.2022 17:38

Son dakika gelişmesine göre Edirne'de hurda malzemelerin depolandığı alanda çıkan yangın söndürüldü.

Edirne'de hurda malzemelerin depolandığı alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yeni İmaret Mahallesi'nde hurda malzemelerin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle hurda malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Ekipler hurdalıktaki tüpleri patlama riskine karşı alandan çıkardı, yangın nedeniyle gökyüzü siyah dumanla kaplandı.

Hurdacılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar da itfaiye ekiplerine çalışmalarında yardım etti.

Son dakika haberleri! Hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri! Hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri! Hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri! Hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri! Hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri! Hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri! Hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri! Hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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