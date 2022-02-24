İşçi servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 işçi yaralandı - Son Dakika
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İşçi servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 işçi yaralandı

24.02.2022 09:20

Edirne'de işçi servisi ile hurda yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 4 işçi yaralandı.

Edirne'de işçi servisi ile hurda yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 4 işçi yaralandı.

Domurcalı Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan İ.A. yönetimindeki 22 ABU 888 plakalı servis aracı ile S.Ç. idaresindeki 22 ABM 723 plakalı hurda yüklü kamyonet, Edirne- Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda Sinanköy yakınlarındaki dinlenme tesisi önünde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan servis aracındaki 4 işçi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçiler, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten sağlanırken, kamyonetin çekilmesiyle akış normale döndü.

İşçi servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 işçi yaralandı
İşçi servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 işçi yaralandı
İşçi servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 işçi yaralandı
İşçi servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 işçi yaralandı
İşçi servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 işçi yaralandı
İşçi servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 işçi yaralandı
İşçi servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 işçi yaralandı

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Organize Sanayi Bölgesi, Edirne, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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