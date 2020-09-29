Son dakika... Edirne'de jandarma ekipleri 98 bin 118 kişiye trafik kurallarını anlattı - Son Dakika

Edirne'de jandarmanın 98 bin 118 kişiye trafik kuralı bilgilendirmesi yaptığı bildirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerinin 1 Ocak'tan bu yana il genelinde sürücü, yaya ve öğrenci olmak üzere 98 bin 118 kişiye trafik kuralları ile ilgili seminer ve yol kenarı bilgilendirme faaliyeti icra ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan trafik uygulamalarında ise 138 sürücünün alkollü olarak araç kullanmaktan sürücü belgelerine geçici süre ile el konulmuştur. 154 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan, 309 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan idari para cezası karar tutanağı düzenlendi.

Edirne Jandarma Komutanlığınca sorumluluk alanı içerisinde seminer ve bilgilendirme faaliyetine devam edilmekte olup, kazaların en aza indirilmesi hedeflenmektedir."