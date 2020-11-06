Son dakika! Edirne'de kahvehanede Kovid-19 tedbirlerine uymayan 16 müşteri ve işletme sahibine para cezası - Son Dakika

Edirne'de bir kahvehanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 16 müşteri ve işletmeciye toplam 17 bin 550 lira ceza uygulandı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini artırarak sürdüren polis ekipleri, Dilaverbey Mahallesi Maarif Caddesi'nde F.A'ya ait kahvehanede yaptığı kontrolde oyun oynandığını, maske takılmadığını ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığını tespit etti.

Ekipler, işletme sahibine 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesine göre 3 bin 150 lira, 16 müşteriye de sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira olmak üzere toplam 17 bin 550 lira ceza yazdı.