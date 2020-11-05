Son dakika: Edirne'de kapkaç şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 2 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı belirlenen ve polis tarafından yakalanan F.B. (25), tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Büyük Cami ve Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde, aynı gün meydana gelen 2 ayrı kapkaç olayıyla ilgili inceleme başlattı. Polis, kapkaça uğrayan 2 kadının ifadesi ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin daha önce de 'hırsızlık' suçlarından sabıkası bulunan F.B. olduğunu belirledi. F.B.'nin saklanabileceği metruk evlerde arama yapan polis, Aşağı Zaferiye Mahallesi Taflan Sokak üzerindeki bir evde kapkaça uğrayan kadınlara ait kimlik ve banka kartları buldu. Polis, F.B.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. F.B.'nin üzerinde yapılan aramada ise 1 muşta ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.