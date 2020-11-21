Son dakika... Edirne'de karantina ihlali yapan kişi hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika

Son dakika... Edirne'de karantina ihlali yapan kişi hakkında işlem başlatıldı
21.11.2020 10:55
Son dakika haberler... İpsala ilçesinde bir kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinayı ihlal ettiği belirlendi.
İpsala ilçesinde bir kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinayı ihlal ettiği belirlendi.
İpsala Sağlık Müdürlüğü Filyasyon ekibi Kovid-19 testi pozitif çıkan bir hasta ile temaslı olduğu tespit edilen F.E'yi ikametinde 14 gün karantinaya aldı.
F.E'yi kontrole gidildiğinde Kapucu Mahallesi'ndeki adresinde olmadığı tespit edildi.
Evine götürülen F.E. hakkında karantina süresi bitiminde işlem başlatıldı.
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