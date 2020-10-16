Son dakika: Edirne'de kargoyla gönderilmek istenen silah parçaları ele geçirildi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden kargoyla 195 adet mermi gönderirken yakalanan şüpheli Ö.T'nin kargo firmasına geldiğinin görülmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının izniyle iki kargo paketinde arama yapıldı.

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