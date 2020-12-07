Son dakika! Edirne'de kısıtlama saatinde 'dur' ihtarına uymayan sürücüye ceza yağdı - Son Dakika

EDİRNE'de 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan D.Ö., polis ekiplerince yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Ehliyeti yanında olmadığı için kaçtığını öne süren D.Ö.'ye ehliyet bulundurmamak ve 'dur' ihtarına uymamaktan 576 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmetiği için de 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 3 bin 726 lira idari para cezası uygulandı.

Edirne'de Tunca Köprüsü girişinde bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan D.Ö. aracıyla bölgeden kaçtı. Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri D.Ö.'nün peşine düştü. Karaağaç bölgesinde yaşanan kovalamacanın ardından D.Ö. aracıyla İstasyon Mahallesi'nde durduruldu. D.Ö. yakalanmasının ardından ehliyeti yanında olmadığı için kaçtığını ifade etti. Araçta arama yapan polis ekipleri, D.Ö.'ye ehliyet bulundurmamak ve 'dur' ikazına uymamaktan 576 lira, sokağa çıkma yasağında dışarı çıkmaktan ise 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 3 bin 726 lira idari para cezası uyguladı.