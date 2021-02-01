Son Dakika | Edirne'de kısıtlamayı ihlal ederek avlanan 2 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika

Son Dakika | Edirne'de kısıtlamayı ihlal ederek avlanan 2 kişiye ceza uygulandı

01.02.2021 08:53
Son Dakika | Edirne'de kısıtlamayı ihlal ederek avlanan 2 kişiye ceza uygulandı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek avlanan 2 kişiye para cezası uygulandı.

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek avlanan 2 kişiye para cezası uygulandı.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı ekiplerinin kaçak avcılığa yönelik kontrol faaliyetleri devam ediyor.

Ekipler avlak bölgelerinde yaptıkları denetimlerde 2 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek avlandığını tespit etti.

Avcılık belgeleri de bulunmayan 2 kişiye, yasak günde ve belgesiz avcılıktan idari para cezası uygulandı.

DKMP ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Para Cezası, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Edirne'de kısıtlamayı ihlal ederek avlanan 2 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika


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