Son Dakika | Edirne'de kısıtlamayı ihlal ederek avlanan 2 kişiye ceza uygulandı
01.02.2021 08:53
Son dakika gündem haberi... Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek avlanan 2 kişiye para cezası uygulandı.
Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek avlanan 2 kişiye para cezası uygulandı.
Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı ekiplerinin kaçak avcılığa yönelik kontrol faaliyetleri devam ediyor.
Ekipler avlak bölgelerinde yaptıkları denetimlerde 2 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek avlandığını tespit etti.
Avcılık belgeleri de bulunmayan 2 kişiye, yasak günde ve belgesiz avcılıktan idari para cezası uygulandı.
DKMP ekiplerinin denetimleri sürüyor.
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