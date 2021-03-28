Son dakika! Edirne'de koronavirüs tedbirleri ihlal eden 28 kişiye 200 bin lira ceza - Son Dakika

Son dakika! Edirne'de koronavirüs tedbirleri ihlal eden 28 kişiye 200 bin lira ceza

28.03.2021 09:37

Son dakika haberine göre Edirne'de koronavirüs tedbirleri ihlal eden 28 kişiye 200 bin lira cezaSAĞLIK Bakanlığı'nın 'çok yüksek riskli' iller arasında açıkladığı Edirne'de, polis girişine kısıtlama getirildiği Tunca Nehri kenarında koronavirüs kurallarını ihlal eden 28 kişiye toplam 25 bin 200 lira para cezası kesti.

Edirne'de koronavirüs tedbirleri ihlal eden 28 kişiye 200 bin lira ceza

SAĞLIK Bakanlığı'nın 'çok yüksek riskli' iller arasında açıkladığı Edirne'de, polis girişine kısıtlama getirildiği Tunca Nehri kenarında koronavirüs kurallarını ihlal eden 28 kişiye toplam 25 bin 200 lira para cezası kesti.

Sağlık Bakanlığı'nın 'çok yüksek riskli' iller arasında açıkladığı Edirne'de vaka sayılarının da hızla artması nedeniyle, İl Hıfzıssıhha Kurulu parklar ve nehir kenarlarına girişleri yasakladı. Yasaklanan alanlara polis şerit çekilerek kapattı. Kentte hava sıcaklığının 16 dereceye yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sokağa attı. İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, telsizden polisleri nehir kıyılarını denetlemeleri yönünde anonsla uyardı.

Uyarının ardından polis, Tunca Nehri kıyısına polis ekipleri, güvenlik şeritlerini aşıp çimenler üzerinde oturan, yürüyüş yaparak tedbirleri ihlal eden 28 kişiye kişi başı 900 liradan, toplam 25 bin 200 lira ceza uyguladı.

'YASAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUK'

Polis ekiplerinin yasak olan Tunca Nehri kenarında gezerken yakalayıp ceza kestiği İbrahim Çavuş, nehir kıyısında gezmenin yasak olduğunu bilmediğini söyledi. Polisin ceza kestiği Eşref Çelik ize, "Çocuklar enerjilerini atsınlar, evde kapalı ortam olduğu için sürekli bize sarıyorlar. Telefon ya da bilgisayarla da bir yere kadar duruyorlar, dışarıda en azından yeşillik görür dolaşıp gevşerler dedik. Polis bize buranın yasak olduğunu söyledi" dedi.

Son dakika! Edirne'de koronavirüs tedbirleri ihlal eden 28 kişiye 200 bin lira ceza
Son dakika! Edirne'de koronavirüs tedbirleri ihlal eden 28 kişiye 200 bin lira ceza
Son dakika! Edirne'de koronavirüs tedbirleri ihlal eden 28 kişiye 200 bin lira ceza
Son dakika! Edirne'de koronavirüs tedbirleri ihlal eden 28 kişiye 200 bin lira ceza

Para Cezası, Tunca Nehri, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Edirne'de koronavirüs tedbirleri ihlal eden 28 kişiye 200 bin lira ceza - Son Dakika


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