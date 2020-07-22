Son Dakika | Edirne'de meslekleri teknolojiye yenik düşen Romanlar, göçebe hayatı yaşıyor - Son Dakika

Son Dakika | Edirne'de meslekleri teknolojiye yenik düşen Romanlar, göçebe hayatı yaşıyor

Son dakika güncel haberi: EDİRNE'de demircilik, kalaycılık ve sepetçilik yaparak geçimini sağlayan Roman vatandaşlar, meslekleri teknolojiye yenik düşünce, köylerde kurdukları çadırlarda göçebe hayatı yaşamaya başladı.

Son Dakika | Edirne'de meslekleri teknolojiye yenik düşen Romanlar, göçebe hayatı yaşıyor, System.String[]

EDİRNE'de demircilik, kalaycılık ve  sepetçilik yaparak geçimini sağlayan Roman vatandaşlar, meslekleri teknolojiye yenik düşünce, köylerde kurdukları çadırlarda göçebe hayatı yaşamaya başladı. Romanlar çocuklarıyla birlikte, ayçiçeği, çeltik ve buğday tarlalarında hasat sonrası geriye kalan ürünleri topluyor, hurdacılık yaparak geçimlerini sağlıyor.

Edirne'de demircilik, kalaycılık ve sepetçilik gibi meslekler yaparak geçimlerini sağlayan Roman vatandaşların yaşamı, mesleklerinin teknolojiye yenik düşmesiyle zorlaştı. Bazı aileler göçebe hayatı yaşarken bazıları ise tarım işçiliğine yöneliyor. Özelikle Uzunköprü ilçesinden yola çıkan Roman vatandaşları Edirne'nin hemen her köyünde kurdukları çadırlarda göçebe hayatı yaşıyor. Şu sıralar erkekler hasat edilen buğday tarlalarında saman balyası taşıyarak günlük kazançlarını sağlarken kadınlar da çadırlarda yemek, bulaşık, çamaşır gibi ev işlerini yapıyor. Çadırlarda kalan yaşlı ve kadınlar ise at arabalarıyla köylerde hurda toplayıp satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Romanlar, göçebe yaşamları geleneksel bir yaşam gibi gözükse de teknolojiye yenik düşen meslekleri yüzünden bu yaşamı seçtiklerini dile getirdi.'BU BİR GELENEK DEĞİL, ZORUNLULUK'Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, Roman vatandaşların yaşadığı göçebe hayatının zorunluluktan doğduğunu söyledi. Şallı, "Aslında bakarsanız bu göçebe hayat onların bir geleneği değil fakat bu yoksulluğun içerisinde yaşamış oldukları koşullar, bu tür geleneksel bir yaşam ortamını benimsetmiş kendilerine. Onlar da diğer vatandaşlar gibi daha iyi sosyal yaşam alanında olmayı hak ediyor. Ama koşullar el vermediği için, daha iyi imkanları yaşayamadıkları için gelinen manzara ortada" dedi.'ÖNCEDEN KALAYCILIK YAPIYORDUK' Daha önceleri kalaycılık ve demircilik gibi meslekler yaparak geçimlerini sağladıklarını ifade eden Remziye Şeyakar (65), mesleklerinin teknolojiye yenik düşmesiyle göçebe hayatına  başladıklarını söyledi. Şeyakar, "Çadırların içerisinde yaşıyoruz. Anamızdan, babamızdan beri bu şekilde devam ediyor bu durum. Çocuklarımıza fabrikada bir iş çıksa, hayatımız bir düzene girse çok mutlu olacağız. Daha önceden kalaycılık yapıyorduk, oradan para geliyordu elimize artık o da kalmadı. Zamana ve teknolojiye yenik düştü bu meslekler. Tek isteğim çocuklarımıza bir iş bulunması, sabit bir gelir olması. Dolayısıyla iş olduğu zaman da böyle göçebe yaşamak zorunda kalmayacağız, sabit bir yerde yaşayacağız. Aç kalmayalım, susuz kalmayalım, alın teriyle çalışalım bu bize yeter" diye konuştu.'GÖÇEBE YAŞAYARAK YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORUZ'Romanların teknolojiye yenik düşen meslekleri ile birlikte göçebe hayatı yaşamaya başladıklarını anlatan 2 çocuk annesi Aysun Kalay da (23), göçebe yaşayarak yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi. Çocuklarının okuyup kendileri gibi yoksulluk çekmemesini isteyen Kalay, "Böyle kırlarda göçebe yaşayarak yaşam mücadelesi veriyoruz. Çocuklarımızla burada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Küçüklüğümüzden beri bu hayatı yaşıyoruz, böyle devam ediyor. Evimiz olsun, çocuklarımızı okutabilelim, dışarıya çıkmayalım istiyorum. Çocuklarımız okusun, öğretmen olsunlar ve bizim gibi sürünmesinler kırlarda. Ben hep bunu istiyorum ve hayal ediyorum. Bunun yanında çocuk doğası, başkasında gördüklerini onlar da istiyor. İki kat bir evim olsun, çocuklarımla bir arada geçim derdi olmadan yaşayayım bu benim için en büyük zenginlik olur" dedi.'OKUYABİLSEYDİM ÖĞRETMEN OLMAK İSTERDİM'Göçebe hayatı yaşadıkları için imkansızlıktan dolayı ilkokulu yarıda bırakıp annesine yardım etmeye başlayan Nazar Kezek (13) ise okumak istediğini belirtti. Kezek, "Hep bu şekilde kulübelerde yaşıyoruz kendimi bildim bileli. Sürekli göç ettiğimiz için okulu 4'üncü sınıfta bıraktım. Okuyabilseydim öğretmen olmak isterdim. Ama ne yazık ki mümkün değil. Köylere çıkıp çalışmak zorundayız. Babam işe gittiğinde ben anneme yardım ediyorum. Çamaşır, bulaşık ve yemek yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 10:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Edirne'de meslekleri teknolojiye yenik düşen Romanlar, göçebe hayatı yaşıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol etmek isteyen talihsiz vatandaş feci şekilde can verdi Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma 'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı Son Dakika: Cuma günü Ayasofya'da 700 ila 1000 kişi namaz kılacak Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına "Mangal yapıyorum" demiş Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti New York City'de staj yapan bir kadın personel, David Villa'nın kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi         
14:09
Kylian Mbappe, önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de kalacak Kylian Mbappe, önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de kalacak         
13:13
İnşaat işçilerini öldürüp römorkla götürdükleri ormanlık alana gömdüler İnşaat işçilerini öldürüp römorkla götürdükleri ormanlık alana gömdüler         
13:02
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı         
13:01
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez         
12:49
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı         
12:48
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü         
12:22
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor         
12:22
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı         
12:20
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor         
12:05
Üzerine yıldırım düşen 16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky, yeşil sahalara geri döndü Üzerine yıldırım düşen 16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky, yeşil sahalara geri döndü         
11:52
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi         
11:40
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti         
11:34
Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor         
11:14
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor         
11:09
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi         
11:06
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı 90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı         
10:47
Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi         
10:45
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi         
10:18
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı         
10:11
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş         
09:44
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu         
09:43
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü         
09:43
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu 13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu         
09:33
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler         
09:29
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti         
09:20
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası         
08:53
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor         
08:21
1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı 1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı         
07:11
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı         
03:35
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı         
19:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2020 16:57:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Edirne'de meslekleri teknolojiye yenik düşen Romanlar, göçebe hayatı yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei