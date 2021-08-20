Son dakika: Edirne'de öğrenci ve veliler "yüz yüze eğitim" kararından memnun - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlanacağını açıklaması, Edirne'de öğrenci ve velileri sevindirdi.

Yüksel Yeşil İlkokulu öğrencisi Demir Öz, okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini ifade etti. Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim kadar verimli olmadığını belirten Öz, "1,5 yıl evde çok sıkıldım. Dışarı çıkmak, okula gitmek istedim. Okullar başlayacak. Arkadaşlarımı, öğretmenlerimi göreceğim için mutluyum." dedi.

Demir Öz'ün annesi Aslı Öz de öğrencilerin salgında ara ara okula devam edebildiğini, bu nedenle derslerinden geri kaldığını aktardı.

Yüz yüze eğitim kararına sevindiklerini dile getiren Öz, "Çocukların okula giderek eğitim almaları daha verimli oluyor. İnşallah herkes için hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Öz, tüm eğitim çalışanlarının da aşı olması gerektiğini belirtti.

Vali Fahri Yücel İlkokulu öğrencisi Tuana Aklan, okulunu özlediğini ve yüz yüze eğitim kararına çok sevindiğini belirterek, "Okula gidince ödevlerimi yapacağım. Aslında ödevlerimi bile çok özledim. Tabii okulda maske, mesafe ve hijyene uyacağım." dedi.

Tuana Aklan'ın annesi Hülya Çoğ Aklan, uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin çok özen gösterdiğini ancak çocukların bazı konularda geri kaldığını anlattı.

Öğrencilerden İskender Hüseyinca da çevrim içi eğitimin yüz yüze eğitim kadar yararlı olmadığını belirterek, okulda en çok arkadaşlarını özlediğini dile getirdi.

"Telefon, internet ve bilgisayara bağımlı hale geldiler"

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu, AA muhabirine, yüz yüze eğitim kararını desteklediğini söyledi.

Evde kapalı kalmanın öğrencilerde antisosyal davranışları artırdığını belirten Fazlıoğlu, "Telefon, internet ve bilgisayara bağımlı hale geldiler. Çocuklarda ölüm korkusu, hayata karşı güvensizlik korkuları oluştu. Tikler ve kekemelik gibi davranış problemleri arttı. Hem okuldan hem arkadaşlarından uzak kaldılar. Çocukların 1,5 yılları kayıp hayatlarından. Hem eğitim hem sosyal açıdan yüz yüze eğitimden yanayım." ifadesini kullandı.