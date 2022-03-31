Son dakika! Edirne'de öldürülen aynı aileden 4 kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi (4) - Son Dakika
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Son dakika! Edirne'de öldürülen aynı aileden 4 kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi (4)

31.03.2022 00:57
Son dakika! Edirne'de öldürülen aynı aileden 4 kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi (4)

Son dakika haberlerine göre 1 KİŞİ TUTUKLANDIUzunköprü'nün Elmalı köyünde aynı aileden dede Mehmet Güner, oğlu Mehmet Güner, eşi Filiz Güner ve çiftin oğulları Anıl Güner'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten...

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Uzunköprü'nün Elmalı köyünde aynı aileden dede Mehmet Güner, oğlu Mehmet Güner, eşi Filiz Güner ve çiftin oğulları Anıl Güner'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılık sorgusunda serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen B.E. (25), tutuklandı.

MOTOSİKLETLE KAÇARKEN YAKALANDI

Tutuklanan B.E.'nin Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde motosikletle yakalandığı belirtildi. Yol kontrolleri sırasında üzerinde kanlı kıyafetinden şüphelenin B.E.'nin güvenlik güçlerine kaza yaptığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınıp Uzunköprü'ye getirilen B.E., ifadesinde olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürüp, olay gecesi Elmalı köyünde olmadığını söylediği ancak baz istasyonu kayıtlarından köyde bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.


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Uzunköprü Devlet Hastanesi, Mehmet Güner, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Edirne'de öldürülen aynı aileden 4 kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi (4) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Edirne'de öldürülen aynı aileden 4 kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi (4) - Son Dakika
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