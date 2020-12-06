Son dakika: Edirne'de otobanda yürüyen yaşlıyı polis evine götürdü - Son Dakika

Son dakika: Edirne'de otobanda yürüyen yaşlıyı polis evine götürdü

06.12.2020 14:51
Son dakika: Edirne'de otobanda yürüyen yaşlıyı polis evine götürdü, System.String[]

Son dakika habere göre Edirne'de otobanda yürürken bulunan yaşlı kişiyi polis ekipleri Havsa ilçesindeki evine bıraktı.

Edirne'de otobanda yürürken bulunan yaşlı kişiyi polis ekipleri Havsa ilçesindeki evine bıraktı.

Kapıkule Sınır Kapısı'na giden tır sürücüleri, polise yaptıkları ihbarda, otoban refüjünde elinde asasıyla yaşlı bir kişinin yürüdüğünü bildirdi.

Ekipler, ihbarın olduğu bölgeye giderek Ali Osman Eken'i (76) yolun kenarına aldı.

Edirne'ye geliş sebebiyle ilgili çeşitli nedenler söyleyen Eken'in, kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Havsa ilçesinde yaşadığı tespit edildi.

İlçeye yürüyerek gitmek için yola çıktığı anlaşılan Eken'i polis ekipleri evine bıraktı.

Kapıkule Sınır Kapısı, Edirne, Havsa, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Edirne'de otobanda yürüyen yaşlıyı polis evine götürdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Bakan Soylu'dan gazeteci Kübra Par'a sert yanıt: Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri? Vinç operatörü, 50 metre yükseklikte namaz kıldı Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü Annesi emzirirken boğazına süt kaçan Fatma bebek kurtarılamadı Eskişehir'de park halindeki otomobil çekiciyle çalındı! Aracın sahibi: Bu yöntemi ilk kez gördüm Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi sona erdi Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi sona erdi         
14:53
Eğer Beşiktaş Aboubakar'ı satarsa, bonservisinin yarısı Porto'ya verilecek Eğer Beşiktaş Aboubakar'ı satarsa, bonservisinin yarısı Porto'ya verilecek         
14:32
"Hasta Fenerliyim ama bayıldım" diyen Rıdvan Dilmen'den G.Saraylı yıldız için çarpıcı iddia         
13:15
Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı         
12:50
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
Avcılar sahilde deniz anası istilası! Binlercesi kıyıya vurdu Avcılar sahilde deniz anası istilası! Binlercesi kıyıya vurdu         
12:09
ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı         
11:20
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın         
10:20
Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız         
10:03
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı         
08:06
Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı         
07:35
Demiryolları Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi         
00:09
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 15:00:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Edirne'de otobanda yürüyen yaşlıyı polis evine götürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei