Son dakika: Edirne'de patlamamış top mermisi bulundu - Son Dakika
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Son dakika: Edirne'de patlamamış top mermisi bulundu

24.04.2022 23:21
Son dakika: Edirne'de patlamamış top mermisi bulundu

Son dakika gelişmesine göre Edirne'de dere kenarında bulunan eski top mermisi incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Edirne'de dere kenarında bulunan eski top mermisi incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi Mescit Mahallesi'nde Nurettin Çelik, dere kenarında toprağa yarısı gömülü şekilde top mermisi gördü.

Mühimmatı el arabası yardımıyla bulunduğu yerden alarak evinin bahçesine götüren Çelik, polis ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen bomba imha uzmanı ekipler, yaptıkları incelemenin ardından çok eski olduğu belirlenen top mermisini muhafaza altına aldı.

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Nurettin Çelik, Uzunköprü, Mescit, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Edirne'de patlamamış top mermisi bulundu - Son Dakika


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