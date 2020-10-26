Son dakika... Edirne'de polis ekiplerince trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Edirne'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekiplerin 23 ve 24 Ekim'de yaptığı özel denetimde 791 araç kontrol edildi.

Denetimlerde 25 sürücünün alkolün etkisinde araç kullandığı belirlendi. Bu sürücülere ve denetimlerde araç muayenesi olmayan 17, araç sigortası bulunmayan 7 ve diğer kanun maddelerinden 22 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Denetimde 7 araç trafikten men edildi ve 25 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.