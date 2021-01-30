Polisten kaçan motosikletteki 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan motosikletteki 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çavuşbey Mahallesinde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine olay yerine gitti.
Polisi gören 2 şüpheli, motosikletle olay yerinden kaçtı.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan plakasız motosiklet, kovalamaca sonucu Talatpaşa Caddesindeki İl Özel İdaresi yakınlarında durduruldu.
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polisten kaçan 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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