Polisten maske kullanan sürücü ve yolculara teşekkür - Son Dakika

Polisten maske kullanan sürücü ve yolculara teşekkür

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, toplu taşıma araçlarına yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, toplu taşıma araçlarına yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın ülke genelinde gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinin, sahada daha etkin yapılması kapsamında yayınladığı genelgenin ardından denetimler sıklaştırıldı. Polis ekiplerince kentin birçok noktasında toplu taşıma araçları ve ticari taksiler denetlendi. Sürücüler maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine yönelik bilgilendirildi. Polis ekipleri toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde maske kuralına uyan vatandaşlara ve sürücülere teşekkür etti.

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