Sağanak trafikte aksamalara ve kazalara neden oldu - Son Dakika

Edirne'de iki gündür aralıklarla devam eden sağanak etkisini sürdürüyor.

Sağanak dün akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırdı. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, sabah saatlerinde ise trafikte aksamalar meydana geldi.

Mesaisine yürüyerek giden kent sakinleri, şemsiyeleriyle ve iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Edirne'de son 48 saatte metrekareye 58 kilogram yağış düştü.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte yağışın etkisinin akşam saatlerinde yitirmesi bekleniyor.

Yağış kazalara da yol açtı

Öte yandan, sağanak ve su birikintileri trafik kazalarına da neden oldu.

Pek çok hasarlı kazanın yanında ölümlü trafik kazası da meydana geldi.

Edirne kent girişinde, Kırklareli Üniversitesinde akademisyen olarak görevli Y.Ö'nün idaresindeki 34 PY 9303 plakalı otomobille, sipariş taşıyan kurye İ.K. yönetimindeki 22 ACA 171 plakalı motosiklet çarpıştı.

Yaralanan kurye, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.