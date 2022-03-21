Son dakika: Edirne'de şehitliklerin bakım ve onarımları yapıldı - Son Dakika
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Son dakika: Edirne'de şehitliklerin bakım ve onarımları yapıldı

21.03.2022 17:20
Son dakika: Edirne'de şehitliklerin bakım ve onarımları yapıldı

Son dakika haberi: Edirne'deki şehitliklerin bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

Edirne'deki şehitliklerin bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

Edirne Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri kentteki şehitliklerde bakım ve onarım çalışması yaptı.

Ekipler, Sarayiçi Balkan Şehitliği, Lozan Caddesi Jandarma Şehitliği ve Süloğlu'nun Geçkinli köyündeki şehitliğin temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım çalışmalarını yaptı.

Şehitliklerde onarım gerektiren bölümlerde de gerekli çalışmalar yapıldı.

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Edirne Valiliği, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Edirne'de şehitliklerin bakım ve onarımları yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Edirne'de şehitliklerin bakım ve onarımları yapıldı - Son Dakika
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