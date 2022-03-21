Son dakika: Edirne'de şehitliklerin bakım ve onarımları yapıldı - Son Dakika

Edirne'deki şehitliklerin bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

Edirne Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri kentteki şehitliklerde bakım ve onarım çalışması yaptı.

Ekipler, Sarayiçi Balkan Şehitliği, Lozan Caddesi Jandarma Şehitliği ve Süloğlu'nun Geçkinli köyündeki şehitliğin temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım çalışmalarını yaptı.

Şehitliklerde onarım gerektiren bölümlerde de gerekli çalışmalar yapıldı.