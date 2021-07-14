Son dakika! Edirne'de selde elektrik akımına kapılan genç futbolcu Azad, hayatını kaybetti - Son Dakika

EDİRNE'de, 2 Temmuz tarihinde kuvvetli yağışın ardından kapıldığı sel sularından kurtulmak için, tutunduğu doğalgaz borusundan, elektrik akımına kapılan ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Azad Yapsıklı (14), 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kentte amatör futbol kulüplerinden Fatih Spor'da top oynayan Azad Yapsıklı'nın ölümü yakınlarını ve sporseverleri yasa boğdu.

Edirne'de 2 Temmuz tarihinde kuvvetli yağışın ardından oluşan sel sularında suya kapılıp sürüklenen Azad Yapsıklı, tutunduğu doğalgaz borusunda elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımından ağır yaralı olarak kurtulan Yapsıklı, tedavisi için sevk edildiği Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 12 günlük süren yaşam mücadelesini kaybetti.

GENÇ FUTBOLCUNUN ÖLÜMÜ KENTİ YASA BOĞDU

Fatih Spor'da top oynayan Azad Yapsıklı'nın ölümü yakınlarını ve sporseverleri yasa boğdu. Azad Yapsıklı'nın öldüğü haberini, binlerce kişi sosyal medya hesapları üzerinden taziye mesajları paylaşıldı. Yapsıklı'nın cenazesi yarın toprağa verileceği öğrenildi.