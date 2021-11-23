Son dakika... Edirne'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Aracını park eden Yavaş ve vatandaşlar, yangın söndürücüyle aracın motor kısmından çıkan alevlere müdahale etti.

Edirne 'de seyir halindeyken yanan otomobil vatandaşların çabası ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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