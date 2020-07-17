Son Dakika: Edirne'de taksilerde maske denetimi - Son Dakika

EDİRNE'de trafik polisleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında taksilerde maske denetimi yaptı. Maske takmayan sürücülere 900 lira ceza uygulanırken, taksilerde sosyal mesafe ve hijyen kontrolleri de yapıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek noktalarından olan Orduevi Kavşağı'nda maske takma zorunluluğu olan taksi sürücülerine yönelik 'maske denetimi' yaptı. Ekipler, maske takmayan sürücülere 900 lira ceza tutanağı uygularken, araç içinde de dezenfektan malzemeleri, yolcular arasında sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı yönünde kontroller yaptı. Denetimlerden sürücüler de yolcular da memnun olduklarını söyledi.
Takside seyahat eden yolcular da koronavirüs salgını nedeniyle yapılan uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.