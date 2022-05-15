Son dakika... Edirne'de ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika... Edirne'de ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

15.05.2022 11:36
Son dakika... Edirne'de ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih Beldesi'nde hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih Beldesi'nde hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih Beldesi'nde meydana geldi. Yaşanan kazada ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 PVR 55 plakalı otomobil, Uzunköprü istikametinden, Edirne istikametine seyir halindeyken Kırcasalih Belde'si girişine geldiği sırada yola çıkan 22 ABB 137 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yoldan çıktı. Kazada 2 otomobilde bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların üzerine olay yerine, polis, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırdı.

Karayolları ekipleri tarafından temizlik çalışmalarının ardından Polis ekipleri tek şeride kapanan yolu tekrar trafiğe açtı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

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EDİRNE'DE TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 4 YARALI EDİRNE'DE TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 4 YARALI

Kırcasalih, Uzunköprü, Edirne, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Edirne'de ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Edirne'de ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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