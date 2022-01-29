Edirne'de bir şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Sarıcapaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan E.T'nin üzerinde arama yaptı.
Aramada, satışa hazır 26 parça kağıda sarılmış 203,94 gram esrar, 0,20 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Edirne'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika