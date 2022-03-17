Edirne'de polis ekiplerince il genelinde 2,5 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 27 kişi tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl uyuşturucuyla mücadelede 75 günlük çalışmalarını aktardı.

Açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlattığı çalışmada çeşitli adreslere baskınlar yaptı.

Adreslerde, 65 gram bonzai, 25 gram eroin, 168 gram esrar, 928 gram skunk, 514 gram metamfetamin, 9 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin 395 lira ve 120 avro ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheliden 27'si "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.