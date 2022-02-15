Edirne'de yaşanan kazada ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

Edirne'de yaşanan kazada ortalık savaş alanına döndü

Edirne'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

EDİRNE - Edirne'de ticari taksi ve otomobilin çarpışması sonucu yaralanan taksi şoförü, sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çavuşbey Mahallesi Atatürk Bulvarı Londra Asfaltında meydana geldi. Olcay Başeğmez idaresindeki 22 T 0306 plakalı ticari taksi, sürücüsü ara sokaktan anayola çıkması sonucu Yasin Bayrak yönetimindeki 22 BH 789 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ticari taksi sürücüsü Başeğmez, İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sedye ile ambulansa taşındı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra olay yerine çağrılan çekiciyle araçlar yoldan kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.