Son Dakika | Edirne'deki şantaj ve darp davası sanıklarının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Son Dakika | Edirne'deki şantaj ve darp davası sanıklarının yargılanmasına devam edildi

07.10.2022 19:15
Son Dakika | Edirne'deki şantaj ve darp davası sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Son dakika gündem haberi... Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın aralarında "müşteki sanık" sıfatıyla yer aldığı, biri tutuklu 7 sanığın yargılandığı şantaj ve darp davası görülmeye devam edildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın aralarında "müşteki sanık" sıfatıyla yer aldığı, biri tutuklu 7 sanığın yargılandığı şantaj ve darp davası görülmeye devam edildi.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık O.K. katıldı.

Tutuklu M.T. ile Edirne Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kuruldu.

M.T. tahliyesini, O.K. ve diğer sanıkların avukatları da müvekkillerinin adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme, tutuklu M.T'nin yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıkların da adli kontrol şartının devam etmesine karar verdi.

Duruşma, 1 Şubat'a ertelendi.

Edirne'de 2018'in aralık ayında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçundan hapis cezasına çarptırılan ve yurt dışına kaçan Şükrü Benli, Bulgaristan'da darbedildiğini ileri sürerek Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan şikayetçi olmuş, gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmıştı. Yargılama sürecinde tutuklu sanıklar, adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Savcılıkta ifade veren Gürkan, 75 bin lira teminat karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

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