Son dakika... Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında nikah salonunda düzenleme yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, normalleşme sürecinde yeniden açılan nikah salonunun oturma kapasitesi sosyal mesafeye uygun olarak 20'ye düşürüldü.

Salon her gün dezenfekte edilirken, davetliler salona ateş ölçümü sonrası alınıyor. Maskesi olmayanlar da nikaha katılamıyor.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneğinden ziyaretler

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, Edirne Göç İdaresi ve AFAD İl müdürlüklerini ziyaret etti.

Çalışkan, ziyarette yaptığı konuşmada, Göç İdaresi ve AFAD'ın ramazanda ve koronavirüs salgını nedeniyle ülkesine gidemeyen öğrencilere yönelik yapılan yardım çalışmalarına destek verdiğini söyledi.

Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve AFAD İl Müdürü Ali Altındal'a uluslararası öğrenciler adına teşekkür eden Çalışkan, ekiplere çalışmalarında başarılar diledi.

Cumartesi pazarı dezenfekte edildi

Edirne'deki cumartesi pazarı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Belediye ekipleri erken saatlerde pazar kurulmadan çalışmalarına başladı. Tezgahların kurulacağı alanlar ekiplerce tek tek dezenfekte edilerek, pazar esnafının kullanımına sunuldu.