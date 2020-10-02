Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Edirne Valiliği koordinasyonundaki İl Özel İdaresi ekipleri, il genelinde vatandaşların yoğun olarak bulundukları alanları titizlikle dezenfekte ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, dezenfekte çalışmalarının aralıksız süreceği kaydedildi.

Kaymakam Çakal, KÖYDES çalışmalarını inceledi

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, KÖYDES programı çerçevesinde köylerde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Çakal, Sinanköy, Çömlekköy, Yünlüce ve Hacılar köylerindeki parke taş döşeme çalışmalarını inceleyip, muhtarlardan bilgi aldı.

Çakal, köylerde yapımı süren fosseptik çukurları ve kanal çalışmalarını da inceledi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt'u ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Müftü Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çalışkan'a teşekkür etti.

Çalışkan da Bozkurt'a görevinde başarı dileyerek, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.