Son dakika! Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Son dakika! Edirne'den kısa kısa

25.11.2020 12:07
Son dakika! Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin basın açıklamalarını sanal ortamda gerçekleştirmelerini önerdi.

Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin basın açıklamalarını sanal ortamda gerçekleştirmelerini önerdi.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, salgından korunmak için herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini belirtti.

Salgındaki artışın göz önüne alınarak basın toplantılarının sanal ortamda yapılması çağrısında bulunan Demir, Edirne'de görev yapan birçok basın mensubunun salgından etkilendiğini ifade etti.

Salgına karşı birlikte mücadele çağrısında bulunan Demir, şunları kaydetti:

"Lütfen bu hastalığın hızla yayıldığı dönemde basın toplantısı yaparak gazeteci arkadaşlarımızı basın toplantılarına davet etmeyin. Bu açıklamalarınızı mail veya kurumunuza ait olan whatsapp grupları ile yapın. Böylece hem gazeteci meslektaşlarımızı hem de kendinizi riske atmamış olursunuz.

Bölgemizde bu tür bir uygulamanın bu süreç sona erene kadar yararlı olacağına inanıyorum. Buradan bu konunun dikkate alınmasını ve gazeteci meslektaşlarımızı da bu konuya duyarlılık göstererek ortak hareket etmeye davet ediyorum."

Kovid-19 bilgilendirme toplantısı

Edirne Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından taksicilere yönelik Kovid-19 tedbirleri kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, tedbirler kapsamında uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, salgın döneminde taksi şoförlerinin maske kuralına titizlikle uyduğunu belirtti.

Herkesin kurallara uyması gerektiğini aktaran Tanrıkulu, "Toplum sağlığı için lütfen araçlarınızı sık sık dezenfekte edin. Maske ve mesafe kurallarına uyun. Biz sizlere bu toplantı ile bir kez daha kuralları hatırlatmak, sizlerin yaşadığınız sorunları konuşmak istedik. El birliğiyle bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz. Edirne Belediye olarak her zaman sizlerin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Okan Toprak da denetimlere devam etiklerini belirterek, taksici esnafından kurallara uymasını istedi.

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin ise taksicilerin kurallara uyarak çalıştığını kaydetti.

-Fidan diktiler

Edirne'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 24 Kasım Öğretmenler Günü Hatıra Ormanında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, törene, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, müdür yardımcıları ve İl Orman İşleri Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Fidanların toprakla buluştuğu ve can sularının verildiği etkinlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Edirne Valisi Ekrem Canalp adına fidan dikildi.

Türkiye, toplum, Edirne, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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