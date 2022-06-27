Son dakika... Polis ekipleri, bağımlılıklarla mücadele konusuna dikkat çekti - Son Dakika
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Son dakika... Polis ekipleri, bağımlılıklarla mücadele konusuna dikkat çekti

27.06.2022 10:08
Son dakika... Polis ekipleri, bağımlılıklarla mücadele konusuna dikkat çekti

Son dakika haberleri... Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bir alışveriş merkezinde stant açarak vatandaşları bağımlılıklarla mücadele konusunda bilgilendirdi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bir alışveriş merkezinde stant açarak vatandaşları bağımlılıklarla mücadele konusunda bilgilendirdi.

Uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde harekete geçen Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bir alışveriş merkezinde açtığı stantta vatandaşları bağımlılıklarla mücadele konusunda bilgilendirdi. Düzenlenen Narko-Nokta etkinliği çerçevesinde uyuşturucu madde kullanımının zararları ve bağımlılıkla mücadele konusunda vatandaşlara bilgi veren Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Büro Amirliği personeli, hazırlanan broşürleri dağıtarak farkındalık oluşturdu. Ayrıca sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaşlar için geliştirilen 'UYUMA' aplikasyonu da etkinlikte vatandaşlara tanıtıldı. Vatandaşlar 'UYUMA' aplikasyonu sayesinde böyle bir durumla karşılaştığında uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunabilecek. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Polis ekipleri, bağımlılıklarla mücadele konusuna dikkat çekti - Son Dakika

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