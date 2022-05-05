Son dakika... Keşan'da Hıdırellez ateşi yakıldı - Son Dakika
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Son dakika... Keşan'da Hıdırellez ateşi yakıldı

05.05.2022 15:46

Gelen son dakika haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde "1. Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri" yapıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde "1. Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri" yapıldı.

Vali Ekrem Canalp, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlardan oluşan kortej, bando eşliğinde Keşan Kent Müzesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Vali Canalp, burada yaptığı konuşmada, Hıdırellez ve Kakava'nın Edirne Valiliğinin başvurusuyla UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak tescillendiğini, böylece dünyanın mirası olduğunu söyledi.

Fatma Aksal ise "dallık" ve "Hıdırellez"in anlamlarını aktardı.

Dallığın ormanda yapılan kutlama ve piknik anlamına geldiğini anlatan Aksal, doğanın uyanışının birlik ve beraberliğe vesile olmasını diledi.

Helvacıoğlu da Hıdırellez'in huzur, bereket ve mutluluğa vesile olması temennisinde bulundu.

Şenliklerin Keşan'da ilk kez düzenlendiğini ifade eden Helvacıoğlu, "Gelenekleri yaşatalım diye Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle bu şenliği organize hale getirdik." dedi.

Konuşmaların ardından alanda Hıdırellez ateşi yakıldı.

Halk oyunları, konserler ve ikramlarla devam eden şenlikler 3 gün sürecek.

Son dakika... Keşan'da Hıdırellez ateşi yakıldı
Son dakika... Keşan'da Hıdırellez ateşi yakıldı
Son dakika... Keşan'da Hıdırellez ateşi yakıldı
Son dakika... Keşan'da Hıdırellez ateşi yakıldı
Son dakika... Keşan'da Hıdırellez ateşi yakıldı
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Hıdrellez ateşi Keşan'da yakıldı Hıdrellez ateşi Keşan'da yakıldı KEŞAN'DA 1'İNCİ HIDIRELLEZ VE DALLIK ŞENLİĞİ BAŞLADI KEŞAN'DA 1'İNCİ HIDIRELLEZ VE DALLIK ŞENLİĞİ BAŞLADI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Keşan'da Hıdırellez ateşi yakıldı - Son Dakika


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