Selimiye Camisi'ne 'İman En Büyük Nimettir' mahyası - Son Dakika
Üye Girişi

Selimiye Camisi'ne 'İman En Büyük Nimettir' mahyası

30.03.2022 17:37

İslam mimarisinin zirve eserlerinden Selimiye Camisi'ne ramazan ayının simgelerinden mahya asılmaya başlandı.

İslam mimarisinin zirve eserlerinden Selimiye Camisi'ne ramazan ayının simgelerinden mahya asılmaya başlandı. İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanan 'İman En Büyük Nimettir' yazılı mahyanın ramazanın ilk 15 günü asılı kalacağı belirtildi.

Her yıl ramazan ayında, İstanbul, Bursa ve Edirne gibi illerdeki büyük camilerde yaşatılan 'mahya' geleneği, bu yıl da sürdürülüyor. İstanbul Vakıflar 1'inci Bölge Müdürlüğü'nde hazırlanan 'İman En Büyük Nimettir' yazılı mahya Mimar Sinan'ın ustalık eseri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nin minareleri arasına işlenmeye başlandı. Edirne İl Müftü Yardımcısı Adem Özsoy, ramazanın ilk 15 günü asılı kalacak mesajın çok önemli olduğunu söyledi.

'BU MAHYAYLA ZİHİNLERİMİZE DAHA İYİ İŞLENECEK'Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ramazan temasını 'Ramazan ve Doğruluk' olarak belirlediğini söyleyen Özsoy, "Bir ramazan geleneği olarak bu mahyalar, her sene önemli camilerimizde asılmakta. Bu sene de Selimiye Camimizde asılıyor. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın ramazan ayı ile ilgili teması 'Ramazan ve Doğruluk', inşallah bu ramazanda doğruluk konusu üzerinde çokça durmaya gayret edeceğiz. Selimiye'deki mahyada 'İman En Büyük Nimettir' teması işlenecek. Sahip olduğumuz imanın ve değerlerin nimet olduğunu biliyoruz ama bu mahyayla birlikte inşallah zihinlerimize daha da iyi işlenecektir" dedi.'İBADET İÇİN AYRILAN YERDE CEMAATLE TERAVİH KILINACAK'

Bu yıl restorasyonda olan Selimiye Camisi'nde, ibadet için ayrılan alanda teravih namazının cemaatle kılınabileceğini belirten Özsoy, "İnşallah bu yıl ramazan ayında, Diyanet İşleri Başkanı'mız Prof. Doktor Ali Erbaş Hocamızın talimatları doğrultusunda, bu yıl hep birlikte tüm Türkiye'mizin bütün camilerinde ve Edirne'de aynı zamanda Selimiye Camimizde teravih namazları cemaatle birlikte eda edilecektir. Biz de Edirne İl Müftülüğü olarak tüm personelimizle birlikte bu noktadaki çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Biliyorsunuz; camimizin tamamı ibadete açık değil. Belli bir kısım şu an nasıl ibadete açık? Burası teravih için de aynı şekilde açık olacak ve cemaate hazır halde bulunacak. Burada yaklaşık 300 kişi aynı anda ibadet edebilecek" diye konuştu.


Selimiye Camisi'ne 'İman En Büyük Nimettir' mahyası
Selimiye Camisi'ne 'İman En Büyük Nimettir' mahyası
Selimiye Camisi'ne 'İman En Büyük Nimettir' mahyası
Selimiye Camisi'ne 'İman En Büyük Nimettir' mahyası
Selimiye Camisi'ne 'İman En Büyük Nimettir' mahyası
Selimiye Camisi'ne 'İman En Büyük Nimettir' mahyası
Selimiye Camisi'ne 'İman En Büyük Nimettir' mahyası
Selimiye Camisi'ne 'İman En Büyük Nimettir' mahyası
Selimiye Camisi'ne 'İman En Büyük Nimettir' mahyası
Selimiye Camisi'ne 'İman En Büyük Nimettir' mahyası
Selimiye Camisi'ne 'İman En Büyük Nimettir' mahyası
Selimiye Camisi'ne 'İman En Büyük Nimettir' mahyası
Selimiye Camisi'ne 'İman En Büyük Nimettir' mahyası
Selimiye Camisi'ne 'İman En Büyük Nimettir' mahyası
Selimiye Camisi'ne 'İman En Büyük Nimettir' mahyası
Selimiye Camisi'ne 'İman En Büyük Nimettir' mahyası
Selimiye Camisi'ne 'İman En Büyük Nimettir' mahyası
YORUMLAR
500
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Teravih namazları camilerde kılınacak Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Teravih namazları camilerde kılınacak Erbaş: 'Ramazan ayını unutulmaz kılan birçok eşsiz güzelliği hep birlikte ihya etmenin huzurunu yaşayacağız' Erbaş: 'Ramazan ayını unutulmaz kılan birçok eşsiz güzelliği hep birlikte ihya etmenin huzurunu yaşayacağız'

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan, Edirne, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Selimiye Camisi'ne 'İman En Büyük Nimettir' mahyası - Son Dakika


Son Dakika
17:37 Ortalıkta görünmeyen Sedat Peker'den haber var! Eşi, sosyal medya hesabından 50 saniyelik video paylaştı
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:46 Rus savaş gemisine "Defol git" diyen asker Ukrayna'da savaş kahramanı ilan edildi!
16:43 Depremzedelere AK Parti İzmir İl Başkan Danışmanı Mustafa Kandil'den olay sözler: Şov yapmaya gelmişler
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
16:31 Ukrayna'dan açıklama: Ruslar çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz
16:22 Müge Anlı Suriye uyruklu adama tepki gösterdi: Silaha meraklıysan gitseydin de ülkeni korusaydın
16:14 KOSGEB'in faizsiz 100 bin lira kredi desteği için son tarih yarın!
16:12 MAK Araştırma Başkanı Kulat: Erken seçim olası değil, AK Parti genç seçmeni kaybetmiş durumda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 17:51:57. #1.13#
SON DAKİKA: Selimiye Camisi'ne 'İman En Büyük Nimettir' mahyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement