Son Dakika: Edirne Valiliği muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı - Son Dakika

Edirne Valiliğince muharrem ayı dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Maske ve eldiven kullanan valilik ekipleri, vatandaşlara Selimiye Camisi civarı, Saraçlar ve Kıyık caddelerinde oluşturulan stantlarda kaselerde paketlenmiş aşureleri ikram etti.

Aşure alan vatandaşlardan Fevzi Çalmaz, mahallelerde aşure dağıtma geleneğinin azaldığını söyledi.

Yaşadığı mahallede hiçbir komşusunun aşure getirmediğini, ailesinin de yapmadığını belirten Çalmaz, "Koronavirüs nedeniyle kimse kimseyi görmüyor. Salgında ev ev aşure ikramları da durdu. Valiliğimiz aşure dağıttı sevindik görünce. Allah razı olsun Sayın Valimizden." dedi.

Tuncay Güngör de aşurenin bolluk, bereket ve paylaşım anlamına geldiğini ifade etti. Geçmişe göre aşure dağıtma geleneğinin azaldığını ifade eden Çalmaz, "Küçüklüğümüzde, gençliğimizde komşularımız, ailemiz yapar dağıtılırdı her evde. Bu yıl salgının da etkisiyle iyice azaldı aşure dağıtımı." diye konuştu.

Mahiye Arslan ise Valiliğin hijyenik şekilde aşureyi dağıttığını belirterek, "Valiliğimize teşekkür ederiz. Ben evde de yaptım oturduğumuz apartmanda komşularıma dağıttım." dedi.