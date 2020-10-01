Son Dakika: Edirne Valisi Ekrem Canalp koronavirüs denetimlerine katıldı - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında yapılan denetimlere katıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Daha önce kentin çeşitli bölgelerinde yapılan denetimlere katılan Vali Canalp, bugün alışveriş merkezinde alınan tedbirleri denetledi.

Denetimlerde vatandaşlarla ve esnafla görüşen Vali Canalp, vatandaşlardan özellikle hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralına mutlaka uyulmasını istedi.

Vali Canalp, küçük çocuğu ile maske takarak alışveriş yapan bir kişiye de duyarlılığı nedeniyle teşekkür etti.