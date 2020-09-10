Son dakika... Edirne'ye gelen komşu turistlere, Bulgarca afişlerle 'koronavirüs tedbiri' uyarısı - Son Dakika

Son dakika... Edirne'ye gelen komşu turistlere, Bulgarca afişlerle 'koronavirüs tedbiri' uyarısı

Son dakika gündem haberine göre Edirne'ye gelen komşu turistlere, Bulgarca afişlerle 'koronavirüs tedbiri' uyarısıTÜRKİYE'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne'de, Bulgaristan'ın karantina sürecini kaldırmasının ardından kente yeniden gelmeye başlayan Bulgar vatandaşlar için, kentin birçok noktasına Bulgarca uyarı afişler asıldı.

Edirne'ye gelen komşu turistlere, Bulgarca afişlerle 'koronavirüs tedbiri' uyarısı

TÜRKİYE'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne'de, Bulgaristan'ın karantina sürecini kaldırmasının ardından kente yeniden gelmeye başlayan Bulgar vatandaşlar için, kentin birçok noktasına Bulgarca uyarı afişler asıldı. Maske takmaları, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıların bulunduğu afişler kentin en işlek bölgelerine asılırken, özellikle Bulgar ziyaretçilerle diyalogda zorluk yaşayan esnaf ise uygulamanın kendilerini çok rahatlattığını söyledi.

Bulgaristan, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye seyahatlerde PCR testi zorunluluğu ile 14 günlük karantina uygulamasını 1 Eylül'de aldığı kararla kaldırdı. Sınır kapılarında uygulamanın kaldırılmasıyla birlikte Bulgar vatandaşlar alışveriş için Edirne'ye gelmeye başladı. Düzenlenen turlar ve özel araçlarıyla kente genel Bulgar ziyaretçiler için Edirne Belediyesi ise koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda Bulgarca afiş hazırladı. Belediye ekipleri, Bulgar ziyaretçilerin maske takmaları, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda hazırladığı afişleri kentin en yoğun bölgelerinde dükkanların camekanlarına asmaya başladı.

'AFİŞLER BULGAR ZİYARETÇİLERİN EN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERE ASILDI'

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı doktor Ertuğrul Tanrıkulu, özellikle Bulgar ziyaretçilerin yeniden gelmeye başlamasının esnaf açısından çok olumlu olduğunu fakat sağlık konusunun da unutulmadığını ifade etti. Tanrıkulu, "Bulgarca broşürler hazırlayarak Türkiye'deki uygulanan Sağlık Bakanlığı tedbirlerini onlara Bulgarca anlattık ve maske takmasını, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini onların kendi dillerinde anlattık. Biz bu şekilde mağazalarımıza, alışveriş merkezlerimize, Bulgarların yoğun olarak geldiği yerlere astık. Aynı şekilde bu bölgeleri de haftanın dört günü dezenfekte etmeye devam ediyoruz" dedi.

SINIR KAPILARINDA DA MASKE VE HİJYEN SETİ VERİLİYOR

Bulgar ziyaretçiler için 1,5 metre sosyal mesafe uyarısı bulunan stickerlarda hazırlandığını kaydeden Tanrıkulu, "Aynı şekilde 1,5 metrelik sosyal mesafe stickerlarımızı da hazırladık, el broşürlerimizi de hazırladık. Onları da Bulgaristan'dan gelen dostlarımıza vereceğiz. Aynı zamanda Kapıkule ve Hamzabeyli'den girdiklerinde de, Bulgar dostlarımıza Valilik tarafından hem maske temin edilecek hem de el dezenfektanı verilecek. Önlemlerimizi artırarak devam ediyoruz" diye konuştu.

'BULGARCA ANLATMAKTA ZORLUK ÇEKİYORDUK'

Kentin en işlek bölgelerinden Saraçlar Caddesi'nde esnaflık yapan İbrahim Ethem Dönmez, uygulamanın kendilerine çok yardımcı olduğunu belirterek, "Bulgarca afişlerin çok faydalı ve yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum çünkü Bulgaristan'dan gelen misafirlerimiz burada Türkçe olarak bazı şeyleri anlamıyorlar. Bizim ikazlarımızı da pek kale almadıkları için bu afişlerin çok yararlı olduğunu düşünüyorum" dedi.

'ÇOK FAYDALI OLACAK'

Halı mağazası çalışanı Uğurcan İnce ise afişlerin çok faydalı olduğunu söyledi. İnce, "Edirnemize gelen birçok Bulgar ziyaretçi var. Dolayısıyla geldiklerinde dükkanlara giriyorlar ve maske takmalarını istiyoruz. Bu noktada çok iyi anlaşamadığımız için sıkıntı oluyordu. Bu afişler çok yardımcı olacak bize. Çok faydalı buluyorum bu uygulamayı" ifadelerini kullandı.

'EKONOMİ KADAR SAĞLIK DA ÖNEMLİ'

Sınır komşusu vatandaşlarının Edirne'ye gelmesinin şehir ekonomisi açısından önemli olduğunu, bunun yanında sağlığın da önemli olduğunu söyleyen Hüseyin Danış da, "Özellikle sınır komşularımızın Edirne'ye gelmesi ekonomimiz için çok önemli. Bu noktada hem ekonomiyi hem sağlığı düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla uygulamayı çok faydalı buluyorum. Bu afişler sayesinde gelen Bulgar ziyaretçilere uymaları gereken kuralları daha iyi hatırlatabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Son dakika... Edirne'ye gelen komşu turistlere, Bulgarca afişlerle 'koronavirüs tedbiri' uyarısı

Bulgaristan, Avrupa, Bulgar, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 14:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Edirne'ye gelen komşu turistlere, Bulgarca afişlerle 'koronavirüs tedbiri' uyarısı - Son Dakika

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