Son Dakika: Edremit'te zeytinlik alanda yangın (1) - Son Dakika
Son Dakika: Edremit'te zeytinlik alanda yangın (1)
Gelen son dakika haberlerine göre BALIKESİR'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı.
BALIKESİR'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı. Yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 4 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işçisiyle havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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22.08.2020 18:36:07. #1.12#
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