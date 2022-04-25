Son dakika... Edremit'teki narkotik operasyonunda, görevden uzaklaştırılan astsubay yakalandı - Son Dakika
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Son dakika... Edremit'teki narkotik operasyonunda, görevden uzaklaştırılan astsubay yakalandı

25.04.2022 17:09
Son dakika... Edremit'teki narkotik operasyonunda, görevden uzaklaştırılan astsubay yakalandı

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda görevden uzaklaştırılan astsubay ile birlikte 4 kişi yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda görevden uzaklaştırılan astsubay ile birlikte 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, uyuşturucu madde ticareti yapan bir şebekenin İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucuyu ilçeye getireceği ihbarını aldı. Takibe alınan araç ilçe girişinde durduruldu. Yapılan aramada 235 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelerden olan Mehmet G. isimli şahsın Yalova Jandarma Komutanlığında görevli astsubay olduğu ve daha önceden uyuşturucu madde ticareti yaptığı için görevden uzaklaştırılan kamu personeli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Mehmet G., Y.S., R.Ş. ve H.K. isimli 4 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Son dakika... Edremit'teki narkotik operasyonunda, görevden uzaklaştırılan astsubay yakalandı
Son dakika... Edremit'teki narkotik operasyonunda, görevden uzaklaştırılan astsubay yakalandı

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Balıkesir, Narkotik, Astsubay, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Edremit'teki narkotik operasyonunda, görevden uzaklaştırılan astsubay yakalandı - Son Dakika


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