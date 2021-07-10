Eflani'de samanlık yangını evlere sıçramadan söndürüldü

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde samanlıkta yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın ilçeye bağlı Çemçi köyü Deller mahallesinde meydana geldi. Fatma Boduç'a ait evin hemen yanında ki ahırda henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Eflani Belediyesi'ne ait 3 İtfaiye ve Orman işletme şefliğine ait 1 aranzöz ile yangına müdahale edildi.

Kuvvetli rüzgarın etkisi ile şiddetlenen alevlere zamanında yapılan müdahale yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul'da olay yerine giderek çalışmaları bizzat yerinde takip etti.