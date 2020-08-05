Son dakika! Efsane başkanın adı Çankaya'da yaşayacak - Son Dakika

Son dakika! Efsane başkanın adı Çankaya'da yaşayacak

Son dakika habere göre Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 11 Temmuz'da aramızdan ayrılan Çankaya'nın efsane başkanı Doğan Taşdelen'in adı, kendi döneminde yaptırdığı Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yaşayacak.

Son dakika! Efsane başkanın adı Çankaya'da yaşayacak, System.String[]

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 11 Temmuz'da aramızdan ayrılan Çankaya'nın efsane başkanı Doğan Taşdelen'in adı, kendi döneminde yaptırdığı Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yaşayacak.

Çankaya Belediye Meclisinde CHP ve AK Parti'li üyelerinin oy birliğiyle aldığı kararla, Çağdaş Sanatlar Merkezinin adı "Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi" olarak değiştirildi.

11 Temmuz 2020 de tatil yaptığı Bodrum'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle 71 yaşında yaşama veda eden Çankaya Belediyesinin 2. Başkanı Doğan Taşdelen'in adı Çankaya'da yaşayacak.

Çankaya'nın "efsane başkanı" olarak anılan Doğan Taşdelen'in adı, Çankaya Belediye Meclisi'nin Cumhuriyet Halk Partili ve Adalet ve Kalkınma Partili meclis üyelerinin oy birliğiyle aldıkları karar doğrultusunda Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne verildi.

CHP'li ve Ak Parti'li meclis üyelerinin oy birliğiyle

Belediye Başkanlığı yaptığı 1989-1999 yılları arasındaki iki dönem boyunca ilçenin en kalıcı eserlerini inşa ettirerek halkın hizmetine sunan ve efsane başkan olarak bilinen Doğan Taşdelen'e Çankaya Belediye Meclis Üyeleri vefa örneği gösterdi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in başkanlığında toplanan Belediye Meclisinin 2. Dönem 73. Birleşiminde sunulan önerge oylanarak kabul edildi.

Mecliste duygusal anlar

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin adının "Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi" olarak değiştirilmesi dolayısıyla duygusal anlar yaşadı. Başkanlık yaptığı mecliste oylama yapan ve bütün meclis üyelerinin evet oyu vermesinin ardından kararı açıklayan Alper Taşdelen bir ara gözyaşlarını tutamadı. Meclis üyelerinin alkışları arasında Cumhuriyet Halk Partili ve Adalet ve Kalkınma Partili tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Taşdelen; "Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Çağdaş Sanatlar Merkezi gibi büyük eserleri ilçemize kazandırarak halkın kalbinde taht kuran Çankaya'nın en büyük mimarı babam Doğan Taşdelen'in adını yine kendi eseri olan Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yaşatacak olmaktan dolayı çok gururluyum. Bütün meclis üyelerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

Bir dönem Çankaya, Yıldız, Orta Ayrancı, Küçükesat, Güvenevler mahallelerine su sağlayan su deposuyken Ankara'ya sanat merkezi olarak kazandırılan Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin, 2018'de 20. Yılı özel açılışına merhum Doğan Taşdelen de katılmıştı. 1998 yılında Çankaya Belediye Başkanlığı yaparken Başkent'e hediye ettiği Merkez için Doğan Taşdelen duygularını şu şekilde aktarmıştı: "Bir insanın yaptığı her şey güzeldir. Bir babanın evladına bakışı gibi, her önünden geçtiğimde o hazzı, o güzelliği, o sevgiyi tadarım. Burası eskiden su deposu olan bir yerdi. Su depoları kaldırılınca, işlevini yitirince parsel haline geldi. Biz de o zaman Ana Kent'ten burayı satın aldık. Bir parseli bizimdi diğer parseli de satın aldık. Su deposu yıkıldı ve kültür merkezini yaptık. Biz o zaman tabii Çankaya Belediyesinin ekonomik anlamdaki durumunu ya da ekonomiyi düşünmedik. Halkın geleceğini düşündük." - ANKARA

Taşdelen, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 11:28

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Efsane başkanın adı Çankaya'da yaşayacak - Son Dakika
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