Tekirdağ'ın Şarköy açıklarında Marmara Denizi'nde saat 23.20'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği saptanan sarsıntı, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.
AFAD'dan yapılan paylaşımlarda "Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 23.20'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
Marmara Denizi'ndeki depremin yarım saat öncesinde Ege Denizi'nde de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü On İki Ada olmak üzere Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşen sarsıntı 22.47'de yaşandı.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Ege'den sonra Marmara Denizi'de sallandı! 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika