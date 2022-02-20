Üye Girişi
Son Dakika: Ege'den sonra Marmara Denizi'de sallandı! 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika: Ege'den sonra Marmara Denizi'de sallandı! 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

20.02.2022 23:30

Son dakika: Ege Denizinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremden sonra Marmara Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Tekirdağ'ın Şarköy açıklarında Marmara Denizi'nde saat 23.20'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği saptanan sarsıntı, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Son Dakika: Deprem gerçeği bir kez daha kendini hatırlattı! İstanbul'un yanı başı gece yarısı sallandı

AFAD: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUĞA RASTLANILMADI

AFAD'dan yapılan paylaşımlarda "Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 23.20'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Marmara Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

DAKİKALAR ÖNCE MUĞLA AÇIKLARINDA DA BİR DEPREM MEYDANA GELDİ

Marmara Denizi'ndeki depremin yarım saat öncesinde Ege Denizi'nde de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü On İki Ada olmak üzere Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşen sarsıntı 22.47'de yaşandı.

Son Dakika: Deprem gerçeği bir kez daha kendini hatırlattı! İstanbul'un yanı başı gece yarısı sallandı
YORUMLAR
500
Son Dakika: Ege'den sonra Marmara Denizi'de sallandı! 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Ege'den sonra Marmara Denizi'de sallandı! 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'ndeki deprem Tekirdağ'da da hissedildi Marmara Denizi'ndeki deprem Tekirdağ'da da hissedildi AFAD: 'Marmara Denizi'nde Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi' AFAD: "Marmara Denizi'nde Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi"

Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Ege'den sonra Marmara Denizi'de sallandı! 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:30 Son Dakika: Ege'den sonra Marmara Denizi'de sallandı! 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:29 Ege Deniz'inde 4 büyüklüğünde deprem! AFAD, açıklamasında: Olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır
23:17 Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten olay fotoğraf! Sosyal medya yıkıldı
23:17 Bir açıklama da Migros işçilerinden! Zaferlerini trafik kazasında ölen Soma işçilerine adadılar!
22:50 Ünlü müzisyen İbrahim Tatlıses isyan etti: 11 senedir ben sahnelerde yokum, neredeler?
22:23 Ahbap derneği kurucusu Haluk Levent'ten Migros açıklaması: Tüm sorunlar çözüldü
22:20 Zıplayarak kullandığı penaltı gündem oldu! Serdar Durdun sosyal medyanın gündeminde
22:13 6'lı liderler toplantısının davetiyesi dikkat çekti! İsimler alfabetik sıraya göre yazılmış
22:04 Serdar Dursun, tribünlerin 'Arda' isteğine rağmen penaltıyı neden kendisi kullandığı konusunda açıklama yaptı: Sahada ağabeylik yok
21:30 Genç yetenek Arda Güler, mest olduğu tezahüratı canlı yayında açıkladı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 23:48:21. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: Ege'den sonra Marmara Denizi'de sallandı! 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement