Son Dakika: Ege'den sonra Marmara Denizi'de sallandı! 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Deprem gerçeği bir kez daha kendini hatırlattı! İstanbul'un yanı başı gece yarısı sallandı

Tekirdağ'ın Şarköy açıklarında Marmara Denizi'nde saat 23.20'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği saptanan sarsıntı, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

AFAD: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUĞA RASTLANILMADI

AFAD'dan yapılan paylaşımlarda "Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 23.20'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

DAKİKALAR ÖNCE MUĞLA AÇIKLARINDA DA BİR DEPREM MEYDANA GELDİ

Marmara Denizi'ndeki depremin yarım saat öncesinde Ege Denizi'nde de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü On İki Ada olmak üzere Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşen sarsıntı 22.47'de yaşandı.