Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi!

Gün boyunca sallanan Ege'den peşe deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesi, öğle saatlerinde meydana gelen 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından 4.5 şiddetinde bir depremle daha sarsıldı. Saat 17.02'de olan deprem,6.70 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İLK DEPREM 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ

AFAD verilerine göre saat 12:56'da Ege Denizi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremden yaklaşık 15 dakika sonra 5.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Saat 17:02'de ise bu kez 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Vatandaşlara kısa süreli panik ve korku yaşatan deprem Muğla, İzmir ve Aydın'da da hissedildi. Sarsıntı yerin 7.03 kilometre derinliğinde yaşandı.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

AFAD Başkanı Yunus Sezer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında art arda 2 deprem meydana geldi. İlki 4,7 ikincisi 5,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından an itibarıyla olumsuz bir durum yaşanmadığı bilgisini aldık. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi. Kuşadası Kaymakamlığından yapılan açıklamada da şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.