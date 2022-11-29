Ege Denizi'nde korkutan deprem! 4.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi

AFAD Muğla'nın Ula ilçesinde sabah 07.22'de 3.7 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını duyurdu. Depremin derinliği 7 km. olarak açıklandı.
Bu sarsıntının hemen ardından saat 07.32'de Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği AFAD tarafından 4.6 kilometre olarak duyuruldu. Çeşme'ye 191 kilometre mesafede gerçekleşen deprem nedeniyle herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.
AFAD'dan yapılan son açıklamada ise saat 08.23'te Ege Denizi'nde bir depremin daha meydana geldiği bilgisi yer aldı. Depremin derinliği 22 kilometre olarak ölçüldü.
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