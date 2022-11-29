Ege Denizi'nde korkutan deprem! 4.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi

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AFAD Muğla'nın Ula ilçesinde sabah 07.22'de 3.7 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını duyurdu. Depremin derinliği 7 km. olarak açıklandı.

4.7 İLE SALLANDI

Bu sarsıntının hemen ardından saat 07.32'de Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği AFAD tarafından 4.6 kilometre olarak duyuruldu. Çeşme'ye 191 kilometre mesafede gerçekleşen deprem nedeniyle herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

BİR DEPREM DAHA OLDU

AFAD'dan yapılan son açıklamada ise saat 08.23'te Ege Denizi'nde bir depremin daha meydana geldiği bilgisi yer aldı. Depremin derinliği 22 kilometre olarak ölçüldü.