Ege Denizi'nde korkutan deprem! 4.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi - Son Dakika
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Ege Denizi'nde korkutan deprem! 4.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi

29.11.2022 09:45

Türkiye güne peş peşe depremlerle uyandı. Önce Muğla'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07.32'de ise Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

AFAD Muğla'nın Ula ilçesinde sabah 07.22'de 3.7 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını duyurdu. Depremin derinliği 7 km. olarak açıklandı.

4.7 İLE SALLANDI

Bu sarsıntının hemen ardından saat 07.32'de Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği AFAD tarafından 4.6 kilometre olarak duyuruldu. Çeşme'ye 191 kilometre mesafede gerçekleşen deprem nedeniyle herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

Son Dakika! Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

BİR DEPREM DAHA OLDU

AFAD'dan yapılan son açıklamada ise saat 08.23'te Ege Denizi'nde bir depremin daha meydana geldiği bilgisi yer aldı. Depremin derinliği 22 kilometre olarak ölçüldü.

Son Dakika! Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem
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Son Dakika Güncel Ege Denizi'nde korkutan deprem! 4.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ege Denizi'nde korkutan deprem! 4.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi - Son Dakika
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